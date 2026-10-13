Повара нарасхват. В России вырос спрос на работников кухни

Спрос на сотрудников кухни в России в третьем квартале 2026 года увеличился почти в 2,3 раза относительно аналогичного периода 2025 года. Работодатели готовы платить таким исполнителям в среднем 5,5 тысячи рублей за смену. Об этом РИА Новости сообщили в сервисе «Авито Подработка».

Аналитики «Авито Подработки» выяснили, каких исполнителей активнее всего искали на подработку в третьем квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по динамике стали работники кухни — их искали почти в 2,3 раза (+127%) чаще, чем годом ранее, а исполнители могли рассчитывать в среднем на 5500 рублей за смену.

Аналогичная динамика зафиксирована в сегменте упаковщиков — спрос на них также вырос в 2,3 раза. Таким сотрудникам предлагают почти 7,6 тысячи рублей за смену. Продавцов стали искать для подработки в 2,2 раза чаще, среднее вознаграждение составляет 4,7 тысячи рублей.

«Заказчики не только чаще предлагали подработку, но и повышали вознаграждения за смену. Больше всего средние предлагаемые вознаграждения выросли у промоутеров - на 55% за год, до 3132 рублей за смену. У работников кухни прирост составил 42%, до 5500 рублей, а у работников торгового зала - 37%, до 3804 рублей за смену», - отмечается в исследовании.

Среди исполнителей наиболее выраженный рост активности показали курьеры — плюс 53%, упаковщики — плюс 32%, сборщики мебели — плюс 18%.

Ранее сообщалось о том, что спрос на репетиторов в Подмосковье вырос на 19% в августе 2026 года.