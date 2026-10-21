Прожиточный минимум пенсионера к 2027 году составит 17 395 руб.: кому положена доплата?

Доцент Балынин: прожиточный минимум пенсионеров вырастет до 17 395 рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил ТАСС, что в 2027 году прожиточный минимум пенсионеров в России может достигнуть 17 395 рублей, увеличившись на 6,8%.

«В 2026 году прожиточный минимум увеличен на 6,8%. Прожиточный минимум пенсионера в 2026 году увеличился до 16 288 рублей. На следующий год тоже ожидается увеличение на 6,8%, до 17 395 рублей», — сказал он.

В соответствии с законом «О государственной социальной помощи» неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, назначается социальная доплата к пенсии, которая доводит их доход до этой величины.

Ранее сообщалось о том, что персональные надбавки к пенсиям выплатят до конца 2026 года.

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