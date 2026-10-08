«43 986 против 19 256». Разрыв в пенсиях между регионами РФ достиг 25 тысяч рублей

Разница между максимальной и минимальной средней пенсией неработающих пенсионеров в российских регионах в августе 2026 года достигла почти 25 тысяч рублей.

Согласно данным, проанализированным ТАСС, наибольший средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан зафиксирован на Чукотке — 43 986 рублей. Наименьший показатель отмечен в Дагестане — 19 256 рублей. Таким образом, разрыв между регионами составил практически 25 тысяч рублей.

Средний размер пенсии неработающих россиян в августе 2026 года составил 25 849 рублей. По последним данным Социального фонда, средняя пенсия в России находится на уровне 25 469 рублей.

Ранее сообщалось о том, что разница между пенсиями в Дагестане и на Чукотке превысила 22 тыс. рублей.