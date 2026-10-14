Москва и Подмосковье вошли в число лидеров по выдаче ипотеки

Москва возглавила рейтинг российских регионов по объему выданных ипотечных кредитов в августе 2026 года. Жители столицы оформили займы на ₽52,6 млрд — на 10,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом свидетельствуют данные БКИ «Скоринг Бюро», имеющиеся в распоряжении РИА Новости .

Второе место заняла Московская область. Здесь объем выданной ипотеки за год увеличился на 4% и достиг ₽13,1 млрд.

Третью строчку занял Санкт-Петербург, где банки предоставили ипотечные кредиты на ₽21,7 млрд. По сравнению с августом прошлого года показатель также вырос на 4%.

В то же время в некоторых регионах объем выдачи ипотеки сократился. В Тюменской области он снизился на 18% — до ₽14,6 млрд. В Татарстане падение составило 4%, а общий объем предоставленных ипотечных средств достиг ₽12,9 млрд.

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