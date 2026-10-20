«Золотые пески остыли». Продажи элитного жилья в Дубае упали на 17%

В третьем квартале 2026 года продажи элитной недвижимости в Дубае сократились на 17% относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом со ссылкой на компанию «Knight Frank» сообщает Bloomberg .

За указанный период было реализовано 86 объектов стоимостью выше $10 млн, тогда как годом ранее этот показатель составил 103 объекта. Снижение продаж связывают с конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось о том, что тур в ОАЭ из Москвы в октябре начинается от ₽113 тыс. на двоих.