«Север кормит». Новый Уренгой и Анадырь возглавили рейтинг покупательной способности зарплат

РИА Новости: Новый Уренгой стал лидером по покупательной способности зарплат

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Новый Уренгой, Салехард и Анадырь возглавили рейтинг российских городов по покупательной способности зарплат по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

В рамках исследования были проанализированы данные по 100 крупнейшим городам страны.

Согласно приведенным данным, в Новом Уренгое средняя зарплата после вычета налогов в 5,93 раза превышает стоимость фиксированного потребительского набора. В Салехарде аналогичный показатель составил 5,59, в Анадыре — 5,29. В первую пятерку также вошли Южно-Сахалинск и Москва. Санкт-Петербург расположился на 11-й позиции.

Наиболее высокие средние зарплаты зафиксированы в Анадыре — 238,6 тысячи рублей в месяц, Москве — 194 тысячи и Новом Уренгое — 180,3 тысячи. В общей сложности в 27 городах показатель превысил 100 тысяч рублей.

Максимальный рост зарплат отмечен в Саранске — 30,9% за год. В Москве зарплаты увеличились на 11,4%, в Санкт-Петербурге — на 10,9%. Минимальный прирост зафиксирован в Нижнем Тагиле — 0,7%.

Ранее сообщалось о том, что высокие заработки курьеров связаны с длительными сменами.

Читайте также

Тридцать лет чужого фастфуда: как Россия потеряла свой кулинарный стол

Тридцать лет чужого фастфуда: как Россия потеряла свой кулинарный стол

Проход кораблей через пролив Шокальского: эксперт рассказал, что это значит

Проход кораблей через пролив Шокальского: эксперт рассказал, что это значит

«469 665 рублей»: назван максимальный разовой выплаты накопительной пенсии в 2027 году

«469 665 рублей»: назван максимальный разовой выплаты накопительной пенсии в 2027 году

Минюсту России рекомендовали признать крипту предметом залога: эксперт оценил перспективы

Минюсту России рекомендовали признать крипту предметом залога: эксперт оценил перспективы

«Никто с голоду не умрет»: эксперт объяснила, откуда взялись цифры 10–20% в тарифах ЖКХ

«Никто с голоду не умрет»: эксперт объяснила, откуда взялись цифры 10–20% в тарифах ЖКХ

Крупнейшие маркетплейсы России не будут вводить плату за возврат товаров

Крупнейшие маркетплейсы России не будут вводить плату за возврат товаров

Россия достигла полной самообеспеченности картофелем по итогам 2025 года

Россия достигла полной самообеспеченности картофелем по итогам 2025 года

Госдума усилила защиту вкладов: депутат пояснил, кого это коснется с 2027 года

Госдума усилила защиту вкладов: депутат пояснил, кого это коснется с 2027 года

«Медианная цена — 1934 рубля»: россияне выбирают кету и нерку вместо горбуши

«Медианная цена — 1934 рубля»: россияне выбирают кету и нерку вместо горбуши

«Сам развалится»: Путин предрек крах Евросоюза из-за одной ошибки

«Сам развалится»: Путин предрек крах Евросоюза из-за одной ошибки

Минфин России перезапустил семейную ипотеку: ставка зависит от числа детей

Минфин России перезапустил семейную ипотеку: ставка зависит от числа детей

Российские семьи тратили в августе на продукты 20 908 рублей

Российские семьи тратили в августе на продукты 20 908 рублей

Добавьте mosregtoday.ru в избранное