«Север кормит». Новый Уренгой и Анадырь возглавили рейтинг покупательной способности зарплат

Новый Уренгой, Салехард и Анадырь возглавили рейтинг российских городов по покупательной способности зарплат по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

В рамках исследования были проанализированы данные по 100 крупнейшим городам страны.

Согласно приведенным данным, в Новом Уренгое средняя зарплата после вычета налогов в 5,93 раза превышает стоимость фиксированного потребительского набора. В Салехарде аналогичный показатель составил 5,59, в Анадыре — 5,29. В первую пятерку также вошли Южно-Сахалинск и Москва. Санкт-Петербург расположился на 11-й позиции.

Наиболее высокие средние зарплаты зафиксированы в Анадыре — 238,6 тысячи рублей в месяц, Москве — 194 тысячи и Новом Уренгое — 180,3 тысячи. В общей сложности в 27 городах показатель превысил 100 тысяч рублей.

Максимальный рост зарплат отмечен в Саранске — 30,9% за год. В Москве зарплаты увеличились на 11,4%, в Санкт-Петербурге — на 10,9%. Минимальный прирост зафиксирован в Нижнем Тагиле — 0,7%.

Ранее сообщалось о том, что высокие заработки курьеров связаны с длительными сменами.