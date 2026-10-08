Налоговые льготы для пенсионеров: за что можно не платить до 1 декабря

До 1 декабря 2026 года россиянам нужно закрыть имущественные налоги за 2025 год. Но для пенсионеров и предпенсионеров действуют послабления: они полностью или частично освобождены от транспортного, земельного и налога на имущество. Об этом пишет РБК .

Кто подпадает под льготы

Пенсионеры, получающие государственную пенсию, а также предпенсионеры — мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет.

От каких налогов освобождают

Имущественный — на один объект каждого типа.

Земельный — если участок не больше шести соток, иначе налог начислят на превышение.

Транспортный — льготы устанавливают регионы: либо полное освобождение, либо на отдельные виды техники.

НДФЛ — не облагаются только пенсии и пособия; вклады и прочие доходы облагаются по прогрессивной шкале.

Налог на имущество: что не облагается

По статье 407 НК пенсионер не платит за один объект каждого вида:

жилой дом;

квартира или комната;

гараж или машино-место;

хозпостройка до 50 кв. м;

мастерская, ателье или творческая студия.

Условие — недвижимость не используется в коммерции. Если объектов одного типа несколько, ко второму и далее применяют вычет: 20 кв. м от квартиры, 10 кв. м от комнаты, 50 кв. м от дома.

Земельный налог

Пенсионеры и предпенсионеры не платят за участок площадью до шести соток — садовый, дачный или под ИЖС. Если больше, налог начислят только на превышение. Регионы могут добавлять свои льготы.

Транспортный налог

Льготы — на усмотрение региональных властей. Если под льготу подпадает несколько машин, пенсионер выбирает одну. Освобождение оформляют по заявлению, к нему можно приложить подтверждающие документы.

Налог с продажи квартиры

Пенсионеры платят его наравне со всеми: 13% при доходе до ₽2,4 млн и 15% — свыше. Если продали жилье и купили новое, налог считают с разницы. Не платят, если:

владели больше пяти лет (или трех при наследовании);

стоимость менее ₽1 млн или применен вычет на эту сумму;

продали по цене покупки или дешевле.

Налог на вклады

Платят, если процентный доход за год превысил необлагаемый лимит. В 2025 году он составил ₽210 тыс. (максимальная ключевая ставка 21% × ₽1 млн). Ставка — 13% при доходе до ₽2,4 млн, 15% — свыше. Для длинных вкладов (более 15 месяцев) можно использовать остаток лимита прошлых периодов.

Военные пенсионеры

Освобождены от:

НДФЛ с военной пенсии и большинства соцвыплат;

взносов на ОПС «за себя» как ИП и дополнительных 1% с доходов свыше ₽300 тыс.;

налога на имущество по одному объекту каждого вида;

госпошлины при имущественных исках к федеральным органам пенсионного обеспечения до ₽1 млн.

Ветераны боевых действий с 2022 года освобождены от транспортного налога на одну машину — льгота действует беззаявительно.

Что не облагается НДФЛ

государственная пенсия, страховая и накопительная;

социальные доплаты;

единовременная адресная помощь;

путевки и лечение за счет работодателя;

подарки и матпомощь до ₽4 тыс. в год;

компенсация морального вреда по решению суда.

Что облагается

негосударственная пенсия, если взносы платил работодатель;

доходы от аренды и продажи имущества;

проценты по вкладам сверх лимита;

инвестиционный доход;

матпомощь свыше ₽4 тыс.;

неустойки и штрафы по суду.

Вычеты

Работающий пенсионер или тот, кто платит НДФЛ с других доходов, может вернуть 13 или 15% за покупку жилья, лечение, лекарства и обучение. Пенсия в расчет не идет — она налогом не облагается. Соцвычет за лечение неработающего пенсионера могут получить супруг или дети.

Как оформить

Большинство льгот ФНС применяет автоматически. Если нужно выбрать другой объект, заявление подают через личный кабинет налогоплательщика до 31 декабря текущего года. При ошибке в начислении — заявление о перерасчете через ЛК, МФЦ, почту или инспекцию. При отказе можно жаловаться в вышестоящий орган.

Возраст льгот

Право возникает с предпенсионного возраста — 55 лет у женщин и 60 у мужчин. Для досрочников (военные, силовики, вредные производства, Крайний Север, инвалиды) — с момента назначения пенсии.