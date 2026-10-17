«Без ведома пенсию в цифру не переведут»: переход на цифровой рубль — исключительно добровольный

Переход на цифровой рубль исключительно добровольный, без ведома гражданина его пенсию или зарплату не переведут в новую форму. Об этом ТАСС заявила глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

«Цифровой рубль — это новая форма нацвалюты, не заменяющая ее, а выступающая альтернативным видом расчетов наравне с наличными и безналичными деньгами, — сказала депутат. — Переход на „цифру“ имеет исключительно добровольный характер. То есть никто без ведома самого человека не начнет переводить его пенсию или зарплату в цифровые рубли».

По ее словам, защищенный цифровой рубль хранится не на счете в банке, а в едином цифровом кошельке на платформе Банка России. Операции с цифровыми кошельками для граждан добровольные, бесплатные и проводятся по аналогии с безналичными переводами.

Отдельно Кавшар обратила внимание, что открытие цифровых кошельков и их использование зависит от персональных предпочтений. Они не открываются автоматически, туда не могут «случайно» прийти какие-то выплаты, а банки не будут звонить с предложениями о переводах «в цифру». С такой «информацией» могут звонить только мошенники, поэтому нужно быть бдительными, предупредила парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что переводы цифровых рублей для граждан остаются бесплатными.