В России резко снизились цены на сливочное масло

Экономист Абрамов: сливочное масло подешевело почти на 40% за неделю

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Сливочное масло «Домик в деревне» жирностью 72,5% подешевело на 39,3% за неделю с 26 сентября по 3 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщил создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

За этот период Индекс Мишек снизился на 2,2% после роста на 3,4% неделей ранее. Кроме масла, уменьшились цены на молоко «Домик в деревне» 3,2% — на 27,8%, морковь — на 17,9%, и апельсиновый сок J7 — на 9,6%. При этом плавленый сыр «Фетакса» подорожал на 33,3%.

В годовом выражении индекс вырос на 5,7%, тогда как неделей ранее показатель увеличивался на 11,2%.

Среди продуктов, подорожавших за год, оказались мармелад Fruit-Tella (+40,1%), сельдь «Матиас» (+22,9%), «Фетакса» (+20,2%) и курица «Каждый день» (+15%). Дешевле стали черный чай «Акбар» (-25,6%), сок J7 (-16,1%) и сливочное масло (-10,5%).

По данным Росстата, годовая инфляция в России на 21 сентября составляла 6,24%.

Ранее сообщалось, что россияне в сентябре чаще покупали икру кеты и нерки вместо горбуши.

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