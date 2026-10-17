Плюс к зарплате. МРОТ в 2027 году поднимут до 28,9 тысячи рублей

«Одним из ключевых мероприятий госпрограммы является также увеличение минимального размера оплаты труда, в будущем году у нас предусмотрено его увеличение до уровня 28 тысяч 935 рублей», — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.