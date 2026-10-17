Плюс к зарплате. МРОТ в 2027 году поднимут до 28,9 тысячи рублей
Министр Котяков: МРОТ в России в 2027 году составит 28 935 рублей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году составит 28935 рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Одним из ключевых мероприятий госпрограммы является также увеличение минимального размера оплаты труда, в будущем году у нас предусмотрено его увеличение до уровня 28 тысяч 935 рублей», — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
С 1 января 2026 года МРОТ в России составляет 27093 рубля.
Ранее председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар заявила, что МРОТ в России следует довести до 35 тыс. рублей как можно раньше.