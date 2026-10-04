«На Чукотке 243, в Москве 193». В семи регионах РФ средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей

В июле 2026 года в семи регионах России средняя заработная плата превысила 150 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости .

Лидерами по уровню средних зарплат стали Чукотка (243,7 тысячи рублей), Магаданская область (210,4 тысячи) и Москва (193,1). Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (182), Сахалинская область (160,9), Ненецкий автономный округ (160,3) и Камчатка (150,7).

В ведомстве также отметили, что в июле средняя зарплата в России выросла почти до 110 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что уборщикам в ЯНАО предлагают зарплату до ₽118 тысяч.