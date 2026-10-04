«На Чукотке 243, в Москве 193». В семи регионах РФ средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей

Росстат: средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в семи регионах

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В июле 2026 года в семи регионах России средняя заработная плата превысила 150 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

Лидерами по уровню средних зарплат стали Чукотка (243,7 тысячи рублей), Магаданская область (210,4 тысячи) и Москва (193,1). Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (182), Сахалинская область (160,9), Ненецкий автономный округ (160,3) и Камчатка (150,7).

В ведомстве также отметили, что в июле средняя зарплата в России выросла почти до 110 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что уборщикам в ЯНАО предлагают зарплату до ₽118 тысяч.

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