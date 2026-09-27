В России собрали более 100 млн тонн зерна: Путин рассказал об урожае и поддержке фермеров

Путин: урожай зерновых в России превысил 100 млн тонн

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В России сбор зерновых культур в 2026 году уже превысил 100 млн тонн, а по итогам сезона ожидается достойный урожай. При этом государство продолжит помогать сельхозпроизводителям с обеспечением топливом, транспортировкой и реализацией продукции. Об этом президент Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает РИА Новости.

Глава государства поздравил работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником, который в этом году отмечается 11 октября. Он подчеркнул, что даже в непростых условиях российское сельское хозяйство продолжает стабильно работать и обеспечивать продовольственную безопасность страны.

Одним из главных результатов текущего сельскохозяйственного сезона президент назвал объем собранного зерна. По его словам, аграрии уже преодолели отметку в 100 млн тонн, а итоговый урожай будет значительным.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал, что по итогам 2026 года в России рассчитывают собрать около 140 млн тонн зерновых культур. Таким образом, предварительный прогноз сопоставим с результатами предыдущего года.

В 2025 году российские сельхозпроизводители собрали порядка 140 млн тонн зерна, включая 91 млн тонн пшеницы. Окончательные показатели урожая 2026 года пока не подведены.

Отдельное внимание Владимир Путин уделил государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий. Он заверил, что власти продолжат помогать аграриям решать как текущие производственные вопросы, так и долгосрочные задачи развития отрасли.

В частности, речь идет об обеспечении хозяйств горюче-смазочными материалами, организации перевозок, поиске рынков сбыта и поставках посевного материала. Эти направления президент назвал среди вопросов, требующих постоянного внимания правительства.

Для стабилизации ситуации на топливном рынке власти уже приняли ряд решений. В частности, были предусмотрены налоговые стимулы для увеличения производства топлива внутри страны и его импорта.

Кроме того, в октябре правительство разрешило производителям до конца 2026 года учитывать поставки топлива на определенные автозаправочные станции в регионах при выполнении нормативов биржевых продаж. Речь идет об АЗС, с которыми заключены соглашения о ценах на горючее.

Президент также отметил положение России на мировом аграрном рынке. По его оценке, страна сохраняет статус одного из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции благодаря работе предприятий и специалистов отрасли.

Путин подчеркнул, что перед российским агропромышленным комплексом по-прежнему стоят масштабные задачи. Государственная поддержка, по его словам, будет направлена не только на решение возникающих проблем, но и на дальнейшее развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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