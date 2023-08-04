Bloomberg: на Украине снижают посевы после выхода России из зерновой сделки

У украинских аграриев ограниченные возможности для хранения зерна, а каналы экспорта сужаются. Киев практически лишился возможности экспортировать сельхозпродукцию морским путем.

Украинские агрокомпании IMC и HarvEast уже сокращают посевы пшеницы, причем первая планирует вырастить почти на треть меньше. IMC также отказалась от посевов озимого рапса.

По данным Международного совета по зерну, в этом году общее производство зерна в стране уже упало на 37% по сравнению с довоенным уровнем.