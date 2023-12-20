Bloomberg: Россия вносит наибольший вклад в рост торговых расчетов в юанях

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал «усилить» связи с Москвой во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, пишет Bloomberg.

Китайский лидер отметил, что устойчивость сотрудничества двух стран отражает двусторонняя торговля, которая в прошлом месяце достигла годового показателя в $200 млрд.

Мишустин подчеркнул, что Россия и Китая практически исключили доллар из расчетов в сделках между собой.

Юань становится предпочтительной валютой для расчетов за товары среди партнеров Китая. По оценкам Bloomberg Economics, доля торговых расчетов в юанях подскочила с 15% на конец 2021 года до 27% на сентябрь 2023 года. Причем Россия вносит в этот скачок самый большой вклад, указывает агентство.