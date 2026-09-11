Грузия запретила россиянам вход на музыкальный фестиваль

Организаторы музыкального фестиваля Zion Festival 2026, который пройдет в Тбилиси, объявили о запрете на вход для граждан России — это решение уже спровоцировало скандал, а зрители, купившие билеты, пытаются вернуть деньги. Об этом сообщает Lenta.ru.

Россияне заплатили за билеты суммарно около ₽500 тыс. Теперь они пытаются вернуть средства через службу поддержки. Некоторые пошли дальше — направили письмо уполномоченному по защите прав человека в Грузии, обвинив организаторов в дискриминации по национальному признаку.

Билеты на Zion Festival продавались по цене от ₽2,7 тыс. до ₽4,5 тыс. Сейчас продажи продолжаются, в том числе на одном из русскоязычных сервисов. При этом официального заявления о причинах запрета для граждан РФ организаторы не делали.

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