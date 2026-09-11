Звенигородцы всем городом искали сбежавшего кота и получили за это ₽100 тысяч

В Звенигороде закончилась история, которая начиналась как обычная поездка к ветеринару, а превратилась в настоящую спасательную операцию. Кот с медицинским катетером на лапе вырвался у хозяев рядом с клиникой и пропал. Обеспокоенные владельцы объявили вознаграждение в надежде повысить шансы на спасение, пишет REGIONS .

О том, как все произошло, REGIONS рассказала хозяйка кота по имени Карина. По ее словам, питомца везли на плановую процедуру, но поездка обернулась сильнейшим стрессом для животного. Кот вырвался и скрылся в неизвестном направлении. Первые попытки найти его во дворах ни к чему не привели, а время шло не в пользу хозяев: питомцу требовался уход, и любая задержка могла обернуться бедой.

Тогда супруги решились на отчаянный шаг: опубликовали в соцсетях просьбу о помощи и пообещали крупное вознаграждение. Расчет оказался верным. Звенигородцы отреагировали моментально: одни распространяли ориентировки, другие прочесывали улицы и дворы. В результате кота нашли в кратчайшие сроки. Карина подтвердила, что питомец вернулся домой целым и невредимым, а обещанные ₽100 тыс. были переданы тем, кто его обнаружил.

«Хочу от всей души поблагодарить неравнодушных звенигородцев за неоценимую помощь в поиске нашего любимого котика! Благодаря поддержке, совместным усилиям и добрым сердцам, мы смогли найти его в кратчайшие сроки» — поделилась эмоциями Карина.

Своим взглядом на ситуацию поделилась зоопсихолог и ветеринарный врач Алена Сентемова. Она объяснила, что побег в такой ситуации вовсе не случайность: поездка к врачу для кошки — тяжелейшее потрясение.

«Для кошек особенно болезненно покидать свою территорию. Если питомец редко путешествует, тесное замкнутое пространство само по себе вызывает дискомфорт. Осмотр, анализы и инъекции воспринимаются животным как потенциальная угроза или боль, даже если врач действует аккуратно. Если визит в клинику ранее сопровождался болезненными процедурами, животное будет бояться его повторения», — подчеркнула эксперт.

Чтобы не доводить до опасных побегов, Сентемова советует заранее приучать питомца к переноске в спокойной домашней обстановке, использовать успокаивающие феромоны и всегда проверять надежность замков перед выходом из дома. А если животное склонно к паническим атакам, стоит заранее обсудить с лечащим врачом прием мягких седативных препаратов — они помогут защитить нервную систему питомца во время транспортировки.