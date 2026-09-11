В Путилково восстановят два дома, один из них пострадал после атаки БПЛА

В Путилково продолжаются работы в двух многоквартирных домах, пострадавших в результате разных происшествий. Дом № 33 на Сходненской улице восстанавливают после атаки БПЛА, а в доме № 6 на Братцевской улице устраняют последствия обрушения фасада.

В доме № 33 на Сходненской улице наибольшие повреждения получили квартиры на 14-м и 15-м этажах. При поддержке администрации городского округа Красногорск и Фонда капитального ремонта специалисты уже демонтировали поврежденный штукатурный слой, зачистили плиты и ликвидировали трещины. Сейчас строители укрепляют несущие конструкции и устанавливают леса для ремонта фасада.

На доме № 6 на Братцевской улице работы выполнены примерно на треть. Специалисты подрядной организации демонтировали старые элементы фасада и кондиционеры. Сейчас проводится укрепление межэтажных плит и подготовка к дальнейшим этапам восстановления. Работы ведутся с учетом технологических особенностей фасада.

Администрация округа держит на постоянном контроле состояние домов и темпы их восстановления.