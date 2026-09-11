«Невероятно тощая»: новый образ Алены Водонаевой вызвал споры в Сети

Новый образ 44-летней бывшей участницы «Дома-2» Алены Водонаевой спровоцировал обсуждения среди пользователей Сети, пишет «Леди.Mail». Блогерша опубликовала серию селфи в облегающем черном платье. Внимание части подписчиков привлекла не столько одежда, сколько фигура телеведущей.

Для съемки Водонаева выбрала длинное платье по фигуре с прозрачными вставками. Волосы Алены были распущенными, образ дополняли массивные серьги в форме змей и небольшая лаконичная сумка черного цвета

Публикация вызвала неоднозначную реакцию. Часть поклонников похвалила образ и отметила эффектную внешность звезды. Однако некоторые пользователи выразили обеспокоенность худобой Водонаевой

«Невероятно тощая», «Это явно нездоровая худоба», — написали комментаторы.

На критические замечания Алена не ответила. Телеведущая часто делилась в соцсетях мыслями о внешности, питании и поддержании формы, а также рассказывала о результатах тренировок и бьюти-процедур.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, чем грозит тренд на худобу.