В Подмосковье с начала 2026 года собрали более 96 тыс. тонн овощей защищенного грунта

В теплицах Подмосковья с начала 2026 года собрали более 96 тыс. тонн овощей защищенного грунта. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Большую часть составили огурцы — их собрали около 64 тыс. тонн. Томатов было собрано более 30 тыс. тонн. Также аграрии собрали более 1,5 тыс. тонн зелени, перцев, баклажанов и других овощей.

По итогам 2025 года Подмосковье стало лидером в стране по производству овощей защищенного грунта. Добиться высоких результатов помогло внедрение «умных» технологий и развитие инвестиционной деятельности.

«Сегодня площадь тепличных комплексов в Подмосковье составляет 233 га. Современные системы климат-контроля позволяют выращивать овощи круглый год, независимо от сезона. На предприятиях активно применяются цифровые решения, которые дают более точный контроль за производственными процессами и, соответственно, более стабильное качество продукции», — рассказал глава министерства Виталий Мосин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку «День поля Московской области» в Дмитрове.