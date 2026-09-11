Добавка для мышц неожиданно прокачала память

Спортивная добавка, которую привыкли считать исключительно средством для наращивания мышц, неожиданно улучшила память и когнитивные функции у людей среднего и старшего возраста — к такому выводу пришли ученые после 12-недельного эксперимента. Об этом сообщает Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN).

Исследование опубликовано в Journal of the International Society of Sports Nutrition. В нем приняли участие 64 здоровых малоподвижных человека в возрасте от 45 до 65 лет. Половина получала креатин моногидрат по 10 граммов в сутки, остальные — плацебо. Некоторые добровольцы дополнительно занимались по программе тренировок и придерживались диеты для снижения веса.

Результаты оказались неожиданными: у тех, кто принимал креатин без тренировок, выросла безжировая масса тела, улучшились мышечная сила и выносливость. Но главное — ученые зафиксировали благоприятные изменения липидного профиля крови, гликированного гемоглобина, а также когнитивных функций и памяти. В сочетании с тренировками и диетой добавка дала еще более выраженное снижение доли жира и улучшение силы.

Креатин хорошо переносился участниками, однако авторы предупреждают: исследование было небольшим, и результаты отдельных тестов пока предварительные.

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