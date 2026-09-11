Акция «Избирательный диктант» собрала более 6 тыс. участников в Московской области

Просветительская акция «Избирательный диктант» прошла в Подмосковье. В ней приняли участие более 6 тыс. жителей региона, сообщает Московская областная дума.

«Для нас было важно дать жителям возможность лучше разобраться в своих избирательных правах и понять, как на практике устроен избирательный процесс», — отметила председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова.

Диктант состоял из 40 вопросов по основам избирательного права, процедуре голосования, истории выборов, а также на тему участия молодежи в голосовании.

В Подмосковье центральной площадкой стал молодежный центр в Электростали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил мультистобалльников Подмосковья с отличными результатами на ЕГЭ.