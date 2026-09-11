Грибной сезон в 2026 году способен растянуться вплоть до ноября, если осень окажется достаточно мягкой. Ключевым фактором миколог назвал отсутствие серьезных ночных заморозков и стабильный плюс днем. При таком раскладе в лесах задержатся поздние грузди и опята, а теплый ноябрь порадует осенними вешенками и зимними опятами. Об этом REGIONS сообщил научный сотрудник биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук Никита Комиссаров.

По словам специалиста, обрывает грибной сезон не календарь, а погода. Если температура снижается постепенно и без резких ударов холода, часть грибов продолжает расти даже поздней осенью. Чтобы сезон продлился до ноября, погода должна оставаться мягкой: ночью — без серьезных заморозков, днем — со стабильными положительными температурами. Именно так Комиссаров описал главное условие долгого сбора.

При таком развитии событий даже после основной волны осеннего изобилия лес не останется пустым. По словам биолога, в этом случае в лесах могут задержаться поздние грузди и опята.

Самым интригующим месяцем для любителей тихой охоты может стать непосредственно ноябрь. Если он выдастся относительно теплым, сезон получит неожиданное продолжение. Как отметил Комиссаров, тогда можно ожидать большого количества осенних вешенок и зимних опят.

Получается, что для грибников окончание календарной осени вовсе не означает финал сезона. При мягкой погоде лес дольше сохраняет условия, подходящие для роста поздних видов.

Ранее сообщалось, что грибные аномалии этого сезона обсуждают в соцсетях Балашихи.