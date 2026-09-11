В Коломне завершился капитальный ремонт детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева

В Коломне завершился капитальный ремонт Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Здание площадью более 3,6 тыс. кв. метров находится на улице Малышева. Оно было построено в 1958 году и отремонтировано в рамках государственной программы.

В здании провели общестроительные и фасадные работы, чистовую и предчистовую отделку, монтаж всех инженерных систем. Также благоустроили прилежащую территорию и установили новое оборудование.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел обновленный ДК «Мир» в Домодедове.