В выходные жители Подмосковья смогут пройти диспансеризацию с утра до полуночи

В больницах Московской области проведут акцию «Диспансеризация до полуночи»

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

В подмосковных медучреждениях в выходные пройдет акция «Диспансеризация до полуночи». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, 12 сентября в 13 медицинских учреждениях региона можно будет проверить свое здоровье в период с 09:00 до 00:00. Для прохождения диспансеризации потребуются паспорт и полис ОМС.

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

1/2

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

2/2

«Это хорошая возможность проверить основные показатели здоровья в удобное время и выявить возможные риски еще до появления симптомов. Приглашаю жителей Подмосковья воспользоваться такой возможностью и уделить время своему здоровью», — отметил зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Ногинске.

Актуально
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области
Добавьте mosregtoday.ru в избранное