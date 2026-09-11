В выходные жители Подмосковья смогут пройти диспансеризацию с утра до полуночи
В больницах Московской области проведут акцию «Диспансеризация до полуночи»
Фото: [Медиасток.рф]
В подмосковных медучреждениях в выходные пройдет акция «Диспансеризация до полуночи». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Так, 12 сентября в 13 медицинских учреждениях региона можно будет проверить свое здоровье в период с 09:00 до 00:00. Для прохождения диспансеризации потребуются паспорт и полис ОМС.
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
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Фото: [Министерство здравоохранения МО]
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«Это хорошая возможность проверить основные показатели здоровья в удобное время и выявить возможные риски еще до появления симптомов. Приглашаю жителей Подмосковья воспользоваться такой возможностью и уделить время своему здоровью», — отметил зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Ногинске.