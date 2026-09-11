Психологи нашли неожиданный фактор проблем с памятью в старости

Тревожность, которую человек испытывал в 13 лет, может аукнуться проблемами с памятью почти шесть десятилетий спустя — к такому выводу пришли психологи, наблюдавшие за людьми на протяжении большей части их жизни. Об этом сообщает The Journals of Gerontology: Series B (J Gerontol).

Исследование опубликовано в The Journals of Gerontology: Series B. Ученые проанализировали данные 625 человек, за которыми следили с детства. В возрасте 10 и 13 лет у участников оценивали психологическое состояние, социальное благополучие, материальное положение семьи и когнитивные способности. В 67 лет они заполняли опросники о повседневных проблемах с памятью, а также о симптомах тревоги и депрессии.

Оказалось, что худшее психологическое состояние именно в 13 лет было связано с более выраженными субъективными нарушениями памяти в пожилом возрасте. Эта связь сохранялась даже после учета тревожных и депрессивных симптомов в 67 лет. При этом аналогичной связи с состоянием в 10 лет ученые не обнаружили. Социальное благополучие, достаток семьи, когнитивные способности и школьная успеваемость в 13 лет тоже не позволяли предсказать жалобы на память спустя десятилетия.

Авторы подчеркивают: результаты не доказывают, что подростковая тревожность напрямую вызывает ухудшение памяти в старости. Однако они указывают на то, что психологическое состояние в раннем подростковом возрасте может быть связано с когнитивным здоровьем человека даже спустя почти 60 лет.

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