Делегация Подмосковья отправилась на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. В ее состав вошли порядка 300 человек, сообщила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«Каждый из них уже добился серьезных результатов в своем деле, и каждый едет в Екатеринбург с желанием узнать новое, найти друзей и представить наш регион на международном уровне. Их ждет классное путешествие, насыщенная программа, новые знакомства и яркие впечатления. Уверена, что ребята достойно представят Московскую область и вернутся домой с новыми идеями и проектами», — отметила она.

Фестиваль проходит с 11 по 17 сентября. В общей сложности он соберет 10 тыс. участников из 191 страны мира. Главной площадкой мероприятия станет международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо».

Программа фестиваля построена вокруг семи ключевых сфер жизни: культуры, здоровья, природных ресурсов, образования, технологий, транспорта и цифровых сервисов. Всего в ней — более 600 мероприятий и свыше 300 экскурсий.

Участников ждут панельные дискуссии, встречи с известными экспертами, лекции, волонтерские и социальные инициативы, спортивные состязания, спектакли, концерты, кинопоказы, выставки, гастрономический фестиваль. Также на территории кампуса Уральского федерального университета обустроен «Квартал культур мира», где можно познакомиться с традициями разных народов.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.