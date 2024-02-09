Более 80 импортозамещающих проектов реализуют в Подмосковье в 2024 году

Свыше восьмидесяти проектов в сфере импортозамещения будут реализованы в регионе в текущем году, сообщили в Московской областной Думе. Льготная программа для производителей товаров импортозамещения «Земля за 1 рубль» стартовала в 2022 году.

Полсотни из указанных проектов связаны с возведением и запуском новых производств. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит восемьдесят шесть миллиардов рублей. В муниципалитетах появится восемь с половиной тысяч рабочих мест.

С начала действия меры поддержки в Подмосковье согласовали предоставление 162 земельных участков, общая площадь которых превышает шесть миллионов квадратных метров.

Сейчас в области реализуется свыше 270 импортозамещающих проектов. Двадцать один из них реализовали в год запуска программы, еще пятьдесят пять — в прошлом году.