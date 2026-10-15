Фигуристка Трусова получила шанс выступить на этапе Гран-при в Китае

Трусова может попасть на этап Гран-при в Китае после снятия корейской фигуристки

Культура и спорт

Фото: [ФФККРР]

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) получила шанс выступить на этапе Гран-при в китайском Шэньчжене.

Это стало известно после того, как южнокорейская фигуристка Ким Чхэн Ен, заявленная на турнир, снялась с этапа. Трусова официально является первой запасной и должна получить приглашение занять освободившуюся вакансию.

Из заявленных участниц самым опасным соперником для Трусовой будет серебряный призер чемпионата мира японка Монэ Чиба. Также можно выделить представительницу Грузии экс-россиянку Анастасию Губанову. Остальные соперницы явно уступают Трусовой в уровне мастерства.

Этап Гран-при в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября станет третьим по счету в календаре. Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, что у Трусовой будут шансы получить один из заключительных этапов Гран-при. Так, в частности, на этап в Японии заявлена американка Эмбер Гленн, которая может пропустить соревнования из-за участия в шоу «Танцы со звездами».

Читайте также

Три российских нападающих отметились набранными очками в матче «Миннесоты»

Три российских нападающих отметились набранными очками в матче «Миннесоты»

«Авангард» с канадским тренером Ги Буше опустился на последнее место в Восточной конференции КХЛ

«Авангард» с канадским тренером Ги Буше опустился на последнее место в Восточной конференции КХЛ

Комик Соболев может исполнить роль Кашпировского в своем новом проекте

Комик Соболев может исполнить роль Кашпировского в своем новом проекте

Рената Литвинова удивила поклонников новым образом в Париже

Рената Литвинова удивила поклонников новым образом в Париже

Капитан «Металлурга» рассказал, как живет команда после отстранения тренера Разина

Капитан «Металлурга» рассказал, как живет команда после отстранения тренера Разина

Новый рейтинг ФИФА: Россия обошла Украину

Новый рейтинг ФИФА: Россия обошла Украину

В семье SHAMAN горе: певец потерял близкого человека

В семье SHAMAN горе: певец потерял близкого человека

Реванш за Казахстан: Принева выиграла этап юниорского Гран-при России

Реванш за Казахстан: Принева выиграла этап юниорского Гран-при России

Юран хочет пригласить Дзюбу в «Урал»: готов разрешить играть только в домашних матчах

Юран хочет пригласить Дзюбу в «Урал»: готов разрешить играть только в домашних матчах

Отстраненный в «Металлурге» Разин может возглавить московское «Динамо»

Отстраненный в «Металлурге» Разин может возглавить московское «Динамо»

Российские юниоры доминируют на турнире «Мемориал Дениса Тена»

Российские юниоры доминируют на турнире «Мемориал Дениса Тена»

«Улыбка не сходит с лица»: в «Факеле» прокомментировали первую победу в сезоне

«Улыбка не сходит с лица»: в «Факеле» прокомментировали первую победу в сезоне

Добавьте mosregtoday.ru в избранное