Фигуристка Трусова получила шанс выступить на этапе Гран-при в Китае

Это стало известно после того, как южнокорейская фигуристка Ким Чхэн Ен, заявленная на турнир, снялась с этапа. Трусова официально является первой запасной и должна получить приглашение занять освободившуюся вакансию.

Из заявленных участниц самым опасным соперником для Трусовой будет серебряный призер чемпионата мира японка Монэ Чиба. Также можно выделить представительницу Грузии экс-россиянку Анастасию Губанову. Остальные соперницы явно уступают Трусовой в уровне мастерства.

Этап Гран-при в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября станет третьим по счету в календаре. Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, что у Трусовой будут шансы получить один из заключительных этапов Гран-при. Так, в частности, на этап в Японии заявлена американка Эмбер Гленн, которая может пропустить соревнования из-за участия в шоу «Танцы со звездами».