Атака БПЛА ВСУ на регионы России 15 октября: ПВО отразила ночные атак, хронология событий

В ночь на 15 октября 2026 года средства противовоздушной обороны отразили атаки беспилотных летательных аппаратов на ряд регионов Российской Федерации. Наиболее напряженная обстановка сложилась в Ростовской и Воронежской областях, где зафиксированы непосредственные угрозы ударов и подтвержденная работа систем ПВО. В Самарской и Тульской областях вводился режим ракетной и беспилотной опасности, пострадавших и разрушений критической инфраструктуры не зафиксировано.

Ростовская область: 17 сбитых БПЛА

В период с 20:00 14 октября до 07:00 15 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. Атака была отражена без последствий для гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших отсутствует.

Воронежская область: режим опасности атаки БПЛА

В ночные часы город Борисоглебск находился в зоне непосредственной угрозы удара беспилотников. Глава региона сообщил, что отмена непосредственной угрозы была объявлена только утром, при этом общий режим опасности атаки БПЛА в области сохранялся.

Тульская область: объявлена опасность атаки БПЛА

Около 02:05 по московскому времени на территории региона был объявлен режим опасности атаки БПЛА. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. Данные о применении систем ПВО или последствиях на территории области не поступали.

Самарская область: режим ракетной опасности

В ночь на 15 октября в регионе действовал режим ракетной опасности. Оперативный штаб и губернатор области предупредили население о необходимости соблюдения мер безопасности. Фактов падения обломков или работы систем ПВО на территории региона не зафиксировано.