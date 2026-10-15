Появились шансы на финал: фигурист Дикиджи получил второй этап Гран-при

Фигурист Дикиджи выступит на двух этапах Гран-при

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Российский фигурист Владислав Дикиджи официально включен в список участников шестого этапа Гран-при, который пройдет в Японии. Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Этап в Токио пройдет с 27 по 29 ноября. Среди прочих на нем заявлены американец Илья Малинин и японец Шун Сато.

Таким образом, Дикиджи гарантированно выступит на двух этапах Гран-при (это максимум возможного). Ранее он был заявлен на этап в Китае. Это дает неплохие шансы побороться за место в финале Гран-при, где выступят шесть сильнейших спортсменов.

У Дикиджи, выигравшего два челленджера, был статус первого запасного на участие в этапах Гран-при. Теперь этот статус переходит к другому россиянину, Евгению Семененко.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова может получить этап Гран-при в Китае после снятия корейской фигуристки.

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