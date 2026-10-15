Овечкин и Мирошниченко помогли «Вашингтону» одолеть «Монреаль»

Капитан «Вашингтона» Овечкин приблизился к клубному рекорду по передачам

Культура и спорт

Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграли «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:4. Результативными действиями отметились российские нападающие «Столичных».

Капитан команды Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу (вторую в сезоне) при четвертом голе «Вашингтона», когда помог отличиться защитнику Джастину Холлу. Для Овечкина это 760-й ассист в карьере в НХЛ. Ему осталось всего два балла до клубного рекорда по передачам, который принадлежит бывшему партнеру россиянина Никласу Бэкстрему (762).

Нападающий Иван Мирошниченко проводил первый матч за основу «Вашингтона». Россиянин получил место в составе из-за травмы Пьера-Люка Дюбуа и оправдал доверие, сразу же отметившись заброшенной шайбой.

Ранее нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел на первое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

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