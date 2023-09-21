Больше двух третей россиян планируют приобрести жилье в ипотеку

Таковы результаты социологического опроса, который провели сотрудники страхового фонда «Альфастрахование». 72% респондентов указали, что будут покупать себе жилье по одной из ипотечных программ. При этом квартиры пользуются большей популярностью, за них высказалось 51% участников. Только 30% готовы взять себе дом. Хотя число желающих приобрести дом резко возрастает, сразу до 47%, если предложить им более выгодные условия для его покупки.

Эти цифры привело ТАСС. До этого с ипотекой сталкивались всего 17% из опрошенных людей. Из их числа треть, то есть 35%, сумели выплатить ее досрочно. Еще 22% платят ее прямо сейчас и идут с опережением графика.