Как проверяют золото: эксперт раскрывает основные методы

По ее словам, для надежного результата никогда не используют только один метод — выбор способа зависит от типа, состояния и конструкции изделия.

Первичная проверка всегда визуальная: оценщик осматривает украшение, ищет клеймо и пробу, а также проводит тест с магнитом — настоящее золото не магнитится, это позволяет сразу отсеять часть подделок.

Для большинства небольших и тонких изделий применяют натирку на пробирном камне со специальными реактивами. Метод безопасен — он не оставляет следов, и опытному специалисту зачастую его достаточно. Если сомнения остаются, для массивных украшений могут использовать метод запила: он помогает проверить металл не только на поверхности, но и внутри.

Когда клиент не согласен на запил, возможен гидростатический метод — но он подходит не для всех изделий. Его чаще используют для литых вещей без вставок, например цепей, браслетов или обручальных колец, однако и в этих случаях результат не всегда бывает абсолютно точным. Еще один вариант — спектральный анализатор: это современный способ, который быстро определяет состав металла без механического воздействия, хотя и у него есть свои ограничения.

Если в украшении есть драгоценные камни, проверку усложняет необходимость оценить и сами вставки. Подлинность бриллиантов, сапфиров, рубинов и других камней определяют с помощью специального оборудования, и занимаются этим обученные геммологи. Даже наличие сертификата (например, от GIA) не отменяет профессиональной диагностики: документ — это лишь дополнительное подтверждение характеристик, а сам камень все равно обязательно проверяют.

Кроме того, эксперт дала рекомендации по уходу за украшениями: их стоит снимать во время уборки, работы в огороде, занятий спортом, готовки, мытья посуды и перед сном. Чистить изделия ультразвуковой мойкой или специальными средствами рекомендуется раз в 3–6 месяцев, а раз в 6–12 месяцев стоит проводить чистку с полировкой, а при необходимости — золочение или родирование.