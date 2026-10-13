Чай дешевеет, мармелад дорожает: как изменились цены в российских магазинах за год

За неделю с 3 по 10 октября 2026 года черный чай «Акбар» в российских магазинах подешевел на 25,6% в годовом выражении. Об этом «Газете.Ru» сообщил создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Значение Индекса Мишек в годовом выражении выросло на 6,5% по состоянию на 10 октября 2026 года по сравнению с его ростом на 5,7% неделю назад. За год подешевели черный чай «Акбар» (-25,6%), апельсиновый сок J7 (-16,1%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-10,5%) и конфеты «Мишка косолапый» (-4,5%)», — отметил Абрамов.

Согласно приведенным данным, за указанный период подорожали детский мармелад «Fruit-Tella» (+40,1%), тушки куриные «Каждый день» (+23,7%), морковь (+20,8%), плавленый сыр «Фетакса» (+20,2%), сельдь «Матиас» (+13,2%), яйца «Окские» категории С1 (+12,0%), подсолнечное масло «Олейна» (+10,1%) и бананы (+7,7%). Цены на молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности и белый хлеб «Каждый день» за год не изменились.

За неделю с 3 по 10 октября 2026 года значение Индекса Мишек выросло на 1,0% по сравнению со снижением на 2,2% неделей ранее. За неделю повысились цены на морковь (+11,5%) и куриные тушки «Каждый день» (+2,2%). Цены остальных товаров в индексе не изменились.

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