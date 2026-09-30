«Выплата напрямую зависит от МРОТ»: как вырастут пособия в 2027 году?

Экономист Балынин: пособие по беременности в 2027 году превысит 133 тыс. рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Пособие по беременности и родам в 2027 году может превысить 133 тысячи рублей. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Как отметил эксперт, объем выплаты напрямую связан с размером МРОТ. Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил, что в 2027 году минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8% и достигнет 28,9 тысячи рублей.

Согласно расчетам Балынина, при одноплодной беременности минимальное пособие составит 133 180,6 рубля. При одноплодной беременности с осложнениями сумма достигнет 148 401,24 рубля, а при многоплодной — 184 550,26 рубля.

Эксперт пояснил, что при МРОТ в 28 935 рублей минимальный среднедневной заработок для расчета пособий в 2027 году составит 951,29 рубля. Он также напомнил, что МРОТ в России применяется для регулирования оплаты труда, определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.

Ранее сообщалось о том, что максимальное пособие для беременных в Подмосковье составляет 22 112₽.

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