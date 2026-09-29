Рязанская область возглавила рейтинг по росту несырьевого экспорта

На прошедшем в Рязани IX деловом форуме «Дни международного бизнеса» губернатор Павел Малков объявил о значимом достижении региона. По итогам первой половины 2026 года Рязанская область заняла первое место в России по темпам роста несырьевого неэнергетического экспорта. Об этом сообщает издание 7info .

Эти данные были озвучены на форуме, который собрал представителей власти, дипломатических миссий, институтов поддержки бизнеса и деловых кругов из России и восьми зарубежных стран, включая Беларусь и Китай. Мероприятие стало площадкой для дискуссий, деловых переговоров и межрегиональной биржи контактов, где особое внимание уделили сотрудничеству с Китаем и странами Юго-Восточной Азии.

В рамках форума также прошло окружное совещание для регионов ЦФО по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Губернатор отметил, что главными итогами стали новые контакты, договоренности о сотрудничестве и развитие уже наработанных внешнеэкономических связей. Павел Малков поблагодарил организаторов и Российский экспортный центр за поддержку, подчеркнув, что РЭЦ дал несколько весомых оценок работе области. В частности, регион занял первое место в ЦФО по внедрению инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0. Из пятнадцати инструментов стандарта уже внедрено десять, остальные планируется завершить до конца года.

Каковы последствия этого успеха для региона? За последние семь лет число рязанских компаний-экспортеров увеличилось почти втрое. Губернатор назвал это системным показателем развития экспортного потенциала. Такой рост означает не только укрепление позиций области на международных рынках, но и создание новых рабочих мест, приток инвестиций и повышение конкурентоспособности местных производителей. Выход на первое место по темпам роста несырьевого неэнергетического экспорта свидетельствует о диверсификации экономики и снижении зависимости от сырьевых отраслей, что особенно важно в современных условиях.

Итогом форума стало не только признание достижений, но и четкий план на будущее. Губернатор поблагодарил экономический блок правительства за достойную работу и выразил уверенность, что взятый курс продолжится. Внедрение оставшихся инструментов экспортного стандарта, расширение сотрудничества с азиатскими партнерами и поддержка экспортеров должны закрепить успех и вывести регион на новые рубежи. Таким образом, Рязанская область демонстрирует, что даже в непростых экономических условиях можно добиваться впечатляющих результатов, если системно работать над развитием экспортного потенциала.

Ранее сообщалось, что подмосковные компании признали лучшими по итогам Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России».