Проход кораблей через пролив Шокальского: эксперт рассказал, что это значит

XXI век может войти в историю как столетие борьбы за Арктику, и это не просто громкое заявление, а трезвая оценка ситуации. Блогер, историк и политический обозреватель Роман Донецкий в эфире радио Sputnik прямо назвал этот регион «кладовой ресурсов», подчеркнув, что такую кладовую нужно защищать.

Его комментарий прозвучал в связи с первым проходом кораблей Севморфлота через пролив Шокальского — событием, которое само по себе символично. Это не просто навигационный рекорд, а знак того, что Арктика перестает быть неприступной и превращается в арену активного соперничества. Донецкий напомнил: на Земле наблюдается потепление, и передвигаться по северным широтам становится гораздо проще. Лед отступает, открывая новые маршруты и доступ к богатствам, которые веками оставались запечатанными.

Эксперт пояснил, почему Арктика вызывает такой интерес. Это действительно кладовая ресурсов — углеводороды, редкоземельные металлы, рыбные запасы и пресная вода. Но главное даже не в самих богатствах, а в транспортных возможностях. Северный морской путь сокращает расстояния между Европой и Азией, а таяние льдов делает его все более конкурентоспособным. Пролив Шокальского, через который прошли корабли, — один из ключевых участков этого маршрута. Его освоение означает, что Россия укрепляет контроль над стратегической артерией. Однако потепление — палка о двух концах: оно облегчает доступ не только нам, но и другим игрокам. Китай, США, Норвегия, Канада — все они проявляют растущий интерес к Арктике. Борьба за влияние здесь идет не только экономическая, но и военно-политическая. Поэтому XXI век действительно может стать столетием противостояния за этот регион.

По его мнению, последствия такого противостояния уже ощутимы. С одной стороны, освоение Арктики сулит огромные выгоды: новые рабочие места, развитие северных территорий, укрепление энергетической безопасности, с другой — обостряются споры о границах, наращивается военное присутствие, растут экологические риски. Проход кораблей Севморфлота через пролив Шокальского — это демонстрация возможностей и заявка на лидерство. Но за ней последуют ответные шаги других стран. В долгосрочной перспективе Арктика может превратиться в зону постоянного напряжения, где сталкиваются интересы великих держав. И Россия, как крупнейшая арктическая держава, окажется в центре этой борьбы.

Ранее эксперт увидел в аресте судна «Профессор Молчанов» угрозу российскому присутствию в Арктике.