Продавцы бегут с маркетплейсов: эксперт раскрыл, почему бизнес переходит на доски объявлений

По его оценке, предприниматели массово переориентируются с крупных площадок на классифайды — электронные доски объявлений, которые воспринимаются как более защищенный канал сбыта. Этот сдвиг не случайность, а реакция бизнеса на возросшие риски и давление со стороны маркетплейсов. Суть нового тренда в том, что классифайды предлагают огромный ассортимент товаров, которые раньше продавались преимущественно на маркетплейсах, и обеспечивают клиенту понятную доставку. Предприниматели используют доски объявлений для сбора трафика и перенаправления его в собственные каналы в соцсетях, формируя устойчивую базу клиентов за один-два года. Особенно это актуально для электроники и гибридной коммерции: такие игроки не располагают огромными бюджетами, зато очень гибки — при росте спроса они быстро расширяют складские мощности. У формата есть издержки: увеличивается операционная нагрузка и текущие расходы, но совокупный доход остается примерно на том же уровне. Зато товар защищен от возможных атак на склады маркетплейсов и риска потерять все разом.

Последствия для складской ниши, по мнению Замараева, будут благотворными. Ожидается рост числа арендаторов в небольших складских компаниях. Система возвращается к естественному состоянию, когда каждый участник рынка работает так, как и должен. В нынешнем виде маркетплейс — это демпинг и огромная нагрузка на предпринимателей, вынужденных мириться с заградительными комиссиями, за счет которых финансируются всевозможные акции. Уход части продавцов на независимые каналы ослабляет это давление и делает рынок более сбалансированным.

По его словам, складывается абсолютно рыночная ситуация, при которой можно с меньшим оборотом денежных средств и меньшими рисками получать ту же прибыль, что и на маркетплейсе, но при этом иметь вдвое большие обороты. Сегодня выстроить собственный онлайн-канал продаж не составляет большого труда, поэтому переход на классифайды и группы в соцсетях перестает быть экзотикой и становится осознанной стратегией. Независимая электронная торговля крепнет, и, судя по динамике, этот процесс будет только ускоряться.

Ранее сообщалось, что сортировочные центры остановлены, ПВЗ работают: что происходит с «Яндекс Маркетом».