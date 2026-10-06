Лососевая путина – 2026 провалилась: эксперт заявил, что россиянам красной икры хватит до ноября

Лососевая путина 2026 года в России провалилась — выловили не более 100 тыс. тонн рыбы. Из этого объема можно получить максимум две тысячи тонн красной икры, тогда как среднегодовой спрос на нее составляет 12-15 тыс. тонн. На рынке фактически сложился дефицит: свежую икру в чистом виде россияне съедят уже за октябрь-ноябрь, а к Новому году в продаже останутся либо заменители, либо разбавленные смеси с имитированной или прошлогодней икрой, срок годности которой уже истек. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Статистика подтверждает тревожные прогнозы. По данным Росстата, с января по август 2026 года в России произвели 3,1 тыс. тонн красной лососевой икры — на 68,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты прогнозируют, что общий объем производства не превысит 4,5-5 тыс. тонн, что почти втрое меньше показателей 2025-го, когда выпуск составил 12,6 тыс. тонн.

Как поясняет Савельев, объем производства икры напрямую зависит от лососевой путины, а она в этом году оказалась крайне неудачной. К концу сентября — началу октября выловили не более 100 тыс. тонн лососей, при этом икру дают только самки, которых во всем объеме 30-40%. Даже если взять максимум, который можно изъять из этого количества, — это две тысячи тонн икры. Реальная цифра, по словам эксперта, гораздо ниже.

Точный объем легальной красной икры, извлеченной из лосося в 2026 году, зафиксирован в электронных системах Россельхознадзора и «Честного знака». По закону рыболовы в течение 72 часов после изъятия икры обязаны предоставить образцы в отделение Россельхознадзора для регистрации и получения ветеринарных сопроводительных документов. Данные вносятся в систему «Меркурий», интегрированную с маркировкой «Честный знак». Если красная икра на прилавке не промаркирована, значит, торгуется она нелегально — продавцу грозит до шести лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей по ст. 171.1 УК РФ.

По словам Савельева, никакие другие инстанции — ни Росстат, ни Росрыболовство, ни правительство — точной информацией о производстве икры не владеют. Заявления о том, что икры произвели больше двух тысяч тонн, эксперт называет враньем: такие сообщения указывают на ввод в оборот прошлогодней икры, либо в чистом виде, либо смешанной с имитированной или свежей.

Ранее россиян предупредили, что цены на икру к Новому году повысятся.