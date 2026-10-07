В РФ усилят защиту спутниковой связи от кибератак

Минцифры: киберзащита спутников войдет в пакет мер «Антифрод 3.0»

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Российские спутники связи планируется защитить от кибератак с помощью сертифицированных средств криптографической защиты. Соответствующие требования предполагается закрепить в рамках поправок Минцифры к закону «О связи», входящих в пакет «Антифрод 3.0», сообщили «Известиям» в Минцифры.

В Минцифры сообщили, что мера направлена прежде всего на безопасность линий управления спутниками. Используемые средства должны работать на основе российских доверенных криптографических алгоритмов.

Партнер ComNews Research Леонид Коник отметил, что ранее обязательных требований по криптозащите радиолиний управления спутниками в России не существовало. При этом случаи атак на космические системы связи уже фиксировались.

По данным экспертов, в 2023 году кибератаке подвергся оператор «Дозор-Телепорт», а ГП КС сообщало о десятках тысяч попыток нарушить телевизионное вещание через российские космические аппараты.

Коник также указал на другие риски для спутниковой инфраструктуры, включая преднамеренные столкновения аппаратов и их физическое поражение с Земли. В качестве примера он привел уничтожение Китаем метеоспутника FY-1C противоспутниковым оружием в 2007 году.

Ранее сообщалось, что минимальный платеж по кредитке растягивает долг на годы.

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