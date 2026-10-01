Госдума усилила защиту вкладов: депутат пояснил, кого это коснется с 2027 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект, меняющий систему страхования вкладов. Нововведения заработают с 1 января 2027 года и коснутся банков, у которых страховой случай наступит после этой даты. Детали эксклюзивно рассказал для REGIONS депутат Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

Как пояснил депутат Алексей Говырин, поправки затрагивают сразу несколько категорий сбережений. Повышенные лимиты коснутся длинных рублевых вкладов, эскроу-счетов и разовых крупных поступлений вроде денег от продажи недвижимости или наследства.

Вот как будут выглядеть новые лимиты:

Рублевые вклады на срок больше трех лет и безотзывные сберегательные сертификаты от года до трех лет: гарантия растет с ₽1,4 млн до ₽2 млн.

Эта сумма считается отдельно от обычных вкладов. То есть ₽1,4 млн на стандартном вкладе плюс ₽2 млн на длинном — и при отзыве лицензии вернут все ₽3,4 млн.

Эскроу-счета при покупке недвижимости, долевом строительстве и подряде: покрытие увеличивается втрое — с ₽10 млн до ₽30 млн.

Деньги от продажи жилья или участка, наследство, выплаты по суду и возмещение ущерба: в течение трех месяцев защищены суммой до ₽10 млн сверх стандартных ₽1,4 млн — итого до ₽11,4 млн.

Почему вообще понадобились поправки? С 2020 года жилье в новостройках подорожало примерно на 90%, и старый лимит в ₽10 млн уже не покрывает стоимость квартиры.

Но есть важное условие. Повышенная гарантия по длинным вкладам работает только если при досрочном снятии проценты начисляются по ставке до востребования. Говырин советует перед открытием такого вклада честно оценить, сможет ли семья обойтись без этих денег три года.

Депутат Говырин привел три наглядных примера: