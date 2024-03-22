Депутат Говырин считает, что проблема дефицита одежды больших размеров в России решаема
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Ранее вещи размеров XL, XXL и больше можно было найти в магазинах массмаркета, тем не менее часть иностранных брендов покинула отечественный рынок, из-за чего теперь шопинг стал настоящей проблемой для полных граждан. По словам члена Комитета нижней палаты парламента по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, проблему недостатка одежды больших размеров можно разрешить посредством отечественных ресурсов. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что это прежде всего это ивановский трикотаж, уже больше десяти лет как существует особая экономическая зона «Иваново», где действительно весьма развито текстильное производство.
По мнению парламентария, в нашей стране весьма высокое качество рабочей силы. Так, одна только Ивановская область вполне может одеть всю страну трикотажем любых размеров.
Он отметил, что в регионах РФ, где существуют ОЭЗ, предприниматели могут получить доступ к недорогим сырьевым материалам, транспортная доступность облегчает торговлю и транспортировку товаров.