Депутат Говырин считает, что проблема дефицита одежды больших размеров в России решаема

Ранее вещи размеров XL, XXL и больше можно было найти в магазинах массмаркета, тем не менее часть иностранных брендов покинула отечественный рынок, из-за чего теперь шопинг стал настоящей проблемой для полных граждан. По словам члена Комитета нижней палаты парламента по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, проблему недостатка одежды больших размеров можно разрешить посредством отечественных ресурсов. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что это прежде всего это ивановский трикотаж, уже больше десяти лет как существует особая экономическая зона «Иваново», где действительно весьма развито текстильное производство.

По мнению парламентария, в нашей стране весьма высокое качество рабочей силы. Так, одна только Ивановская область вполне может одеть всю страну трикотажем любых размеров.

Он отметил, что в регионах РФ, где существуют ОЭЗ, предприниматели могут получить доступ к недорогим сырьевым материалам, транспортная доступность облегчает торговлю и транспортировку товаров.