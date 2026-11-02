Мужчины призывного возраста из Алешек Херсонской области массово отказались от эвакуации на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на бывшего депутата Херсонского горсовета Юрия Погребного.

По словам Погребного, те, кто все-таки согласился уехать, не испытывают теплых чувств к Владимиру Зеленскому. Жители Алешек уверены: Киев их предал и бросил. А Вооруженные силы Украины, как они утверждают, на протяжении четырех лет обстреливали их позиции с правого берега Днепра.

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