В Совфеде обсудили включение инвестиционной надбавки в платежки за ЖКХ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разработало концепцию целевых инвестиционных надбавок к платежам за тепло-, водоснабжение и водоотведение. Дополнительные средства от потребителей планируется направлять непосредственно на ремонт и модернизацию устаревшей коммунальной инфраструктуры. Об обсуждении инициативы на круглом столе в Совете Федерации сообщил заместитель директора департамента развития ЖКХ ведомства Федор Козлов.

Разрабатываемая концепция в настоящее время проходит стадию межведомственного согласования с Федеральной антимонопольной службой, Минэкономразвития и Минэнерго. Внести итоговый документ на рассмотрение Правительства РФ планируется до декабря 2026 года. На данном этапе конкретные размеры надбавок, сроки их введения и параметры изменения итоговых чеков граждан не утверждены.

Параллельно Минстрой выступает за расширение полномочий субъектов РФ: регионам предлагается передать право самостоятельно устанавливать предельные индексы роста платы за коммунальные услуги с учетом локальной экономической специфики.

Кроме того, ведомство подготовило проект постановления Правительства РФ об обязательном учете экономически обоснованных расходов ресурсоснабжающих организаций при формировании тарифов. Документ призван исключить практику перекладывания накапливающихся затрат коммунальщиков на последующие расчетные периоды, однако конечные условия будут зависеть от утверждения представленных инициатив.