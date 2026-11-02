Не стало британского актера Джон Лисона
The Sun: умер актер Джон Лисон, озвучивший робота-пса К9 в сериале «Доктор Кто»
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
Британский актер Джон Лисон, известный зрителям по озвучиванию робота-пса K9 в фантастическом сериале «Доктор Кто», скончался 1 ноября в возрасте 83 лет, сообщила газета The Sun.
Настоящее имя актера — Джон Дакер. По словам близких, он тяжело болел все лето. Сын актера Гай попрощался с отцом, процитировав трагедию Шекспира.
Лисон впервые озвучил K9 в 1977 году. Робот-пес стал одним из самых узнаваемых персонажей «Доктора Кто». Актер возвращался к этой роли на протяжении нескольких десятилетий.
Его голос звучал не только в телесериале, но и в аудиопостановках, а также в проекте «Приключения Сары Джейн». Благодаря Лисону K9 полюбился нескольким поколениям поклонников научной фантастики.
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