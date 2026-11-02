Горсть миндаля в день: как орех влияет на воспаление и холестерин

Регулярное употребление миндаля может снижать уровень вредного холестерина, уменьшать воспаление и способствовать контролю массы тела. Об этом сообщает журнал Frontiers in Nutrition.

Ученые из Университета Касима в Саудовской Аравии изучили восемь систематических обзоров с метаанализами рандомизированных исследований о влиянии миндаля на здоровье взрослых. Оценивались изменения показателей обмена веществ, массы тела, воспаления и аппетита. Выяснилось: употребление миндаля связано со снижением общего холестерина и липопротеинов низкой плотности — «плохого» холестерина. Улучшались и другие показатели липидного обмена, связанные с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Отдельный анализ показал: при употреблении не менее 50 г миндаля в день и длительности исследований от 12 недель наблюдалось снижение массы тела, окружности талии и количества жировой ткани. Участники также отмечали уменьшение чувства голода. Помимо этого, миндаль положительно влиял на показатели воспаления и окислительного стресса. В частности, выявили снижение уровня С-реактивного белка и ряда воспалительных молекул, участвующих в повреждении тканей.

Авторы считают: миндаль может стать полезным дополнением к рациону для поддержания здоровья сердца и обмена веществ.

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