Автопром РФ: Бывший завод Hyundai освоил выпуск второго бренда за 60 дней

Бывшая производственная площадка компании Hyundai в Сестрорецке, находящаяся под управлением холдинга «АГР», продемонстрировала рекордные темпы диверсификации модельного ряда. Спустя 60 дней после запуска кроссовера Tenet Plus L4 предприятие наладило выпуск второй автомобильной марки — VOTOUR V5. Производство организовано по полному циклу (CKD), включая операции по сварке и окраске кузовов. Об этом сообщает автомобильное издание Тарантас Ньюс .

Высокая скорость технологического освоения новых платформ стала возможной благодаря комплексной модернизации сестрорецкого завода, реализованной холдингом «АГР» в партнерстве с компанией Defetoo. В ключевых цехах задействовано 175 сварочных и 54 окрасочных робота, внедрена автоматизированная логистика и системы цифрового контроля. Заявленная максимальная мощность площадки достигает 200 тысяч автомобилей в год.

Визуально и конструктивно новый VOTOUR V5 имеет сильное сходство с кроссовером Jetour Dashing. Вместе с тем окончательная спецификация российской версии, локализация силовой гаммы и трансмиссий пока официально не раскрыты.

Официальная презентация бренда VOTOUR состоялась 30 октября 2026 года. Производитель подтвердил намерения начать продажи автомобилей у российских дилеров в течение ноября, однако точные даты отгрузок, размер первых партий, комплектации и розничные цены будут объявлены дополнительно.