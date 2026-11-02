Данные Минздрава: В России опровергли утверждения об «омоложении» рака

Средний возраст россиян, у которых диагностируют злокачественные новообразования, составляет около 65 лет. Вопреки распространенному мнению, говорить о массовом «омоложении» онкологических заболеваний оснований нет — возрастная медиана остается стабильной. Рост общей статистической заболеваемости объясняется существенным повышением качества диагностики, позволяющим выявлять опухоли на ранних и скрытых стадиях. Об этом заявил академик РАН, главный онколог Минздрава России и руководитель НМИЦ радиологии Андрей Каприн в комментарии агентству РИА Новости .

Как пояснил академик Каприн, совершенствование медицинских технологий и программ диспансеризации дает врачам возможность обнаруживать так называемые латентные опухоли, которые прежде могли оставаться недиагностированными еще от пяти до семи лет. Раннее выявление напрямую влияет на показатели заболеваемости в реестрах, но не свидетельствует о реальном смещении патологии в сторону более молодых категорий населения. Эксперт подтвердил, что вероятность возникновения онкопроцессов по-прежнему коррелирует с возрастом человека.

Отдельно глава НМИЦ радиологии затронул тему инновационных методов терапевтического воздействия, в частности использование отечественных онковакцин. В настоящее время технологии применяются в лечении меланомы, тогда как специализированные персонализированные препараты против других разновидностей рака находятся на стадии клинических разработок и испытаний.