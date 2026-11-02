Более 600 медиков Подмосковья построили дома на участках, выделенных по программе «Земля врачам»

Более 600 медиков Подмосковья построили дома на участках, которые были предоставлены им в рамках программы «Земля врачам». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Как напомнил глава министерства Алексей Натаров, программа реализуется в регионе более 5 лет. За это время участки получили свыше 2,7 тыс. медицинских специалистов.

«Очень важно и отрадно, что 31% переданных участков уже освоен — на них медики уже построили или строят дома. На сегодняшний день мы имеем 601 построенный дом и 257 домов в процессе строительства. Будем стараться увеличить эти цифры и охватить льготой как можно больше областных врачей», — отметил министр.

Активнее всего дома строятся в Пушкино и Домодедово — 118 и 84 соответственно. По 67 домов строят или построили в Егорьевске и Богородском округе, 65 — в Коломне. Полностью строительство в этом году завершил 191 врач.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.