В Совфеде назвали последствия европейских протестов для Киева

В Совфеде предрекли снижение европейской помощи Киеву из-за протестов

Политика

Массовые беспорядки в странах Евросоюза скажутся на европейской поддержке Украины. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина.

По мнению сенатора, протесты в Европе получили лавинообразный характер. Причина — Брюссель и национальные правительства увлеклись военной и финансовой помощью Киеву, оставив внутренние проблемы на заднем плане.

Карасин видит в волнениях движение в сторону требований вернуться к здравому смыслу во внутренней политике, ну и во внешней тоже. Он выразил надежду, что здравый смысл в конце концов возобладает, и люди начнут заниматься конкретными делами, а не разжиганием антироссийской истерии.

Ранее стало известно, что в Германии усиливается раздражение из-за постоянных просьб Киева.

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